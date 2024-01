O que se passa com o SNS em Portugal é mais grave do que todos os outros assuntos que todos os dias têm sido tratados nas notícias. Os casos das gémeas, da Central de Sines, dos CTT’s ou de casas, ou seja lá o que for, não são nada ao pé do que isto representa para a sociedade portuguesa.



É praticamente inexplicável aquilo que tem acontecido com o atendimento aos portugueses.









