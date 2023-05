Fez ontem, no dia 8 de Maio, exatamente dez anos que dei uma entrevista ao jornalista Vítor Gonçalves onde preconizei que as mentiras ditas no exercício de funções políticas deviam ser criminalizadas. Não tenho razão para mudar de opinião. Pelo que temos visto nos últimos tempos, cada vez são mais e maiores os exemplos de falta à verdade.









