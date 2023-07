Choques e mágoas

Respeito muito a iniciativa privada e respeito muito os lucros que consigam legitimamente, com a atividade económica que desenvolvem. É fundamental para um país, para uma economia aberta, para uma economia que se queira competitiva. Mas os responsáveis por algumas empresas, nomeadamente que têm posições importantes no respetivo segmento de mercado, têm de compreender que faz muita impressão, a quem viva com dificuldades e seja fustigado por uma crise económica como aquela que tem acontecido no Mundo, depois de uma pandemia, consequência de uma guerra, com as taxas de inflação – como tem acontecido – com reflexo nos cabazes alimentares e nos produtos de primeira necessidade, o anúncio quase sem nenhum constrangimento dos lucros extraordinários, ainda por cima com explicações que são dadas e com o enquadramento que é feito.









