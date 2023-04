Goste-se ou não, Lula da Silva é o Presidente eleito do Brasil. Foi muito importante a disputa eleitoral no Brasil e como se percebe, pouco tempo depois, essa importância não se resumiu ao País em causa. Foi uma eleição com consequências na política internacional, como se vê com o que se está a passar com as declarações de Lula da Silva sobre a guerra da Ucrânia e com a própria vista que fez à China.









