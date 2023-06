A Comissão parlamentar do inquérito à TAP, da qual se esperava um verdadeiro terramoto político, acabou por constituir um verdadeiro fiasco político. Na verdade, nada dali parece ter resultado negativo para um governo em funções e para os seus membros envolvidos no processo.



Não começou muito bem com João Galamba, tinha talvez a parte mais difícil, mas depois, a partir daí desde a Administradora CEO, até o inefável Secretário de Estado Nuno Mendes, passando por Pedro Nuno Santos e ainda até Fernando Medina, tudo saiu de lá melhor do que entrou.









