Os sinais que chegam de várias partes do Mundo são pouco ou nada tranquilizadores. Sobre a Ucrânia, tudo o que chega aponta para uma progressão da escalada bélica. A visita de Putin a Mariupol, conduzindo uma viatura, entrando em casas particulares, visitando supostas obras de uma dita reconstrução, constitui, em certa medida, “um murro no estômago” do Ocidente.









