A demorada e persistente luta dos professores por aquilo que consideram ser o que lhes é devido, nomeadamente pelo tempo em que não houve progressões, nem as inerentes melhorias salariais, suscita obviamente a questão da equidade. Já tem sido dito e repito, ainda ontem o Primeiro Ministro António Costa, no diálogo que manteve com os manifestantes no final das cerimónias do dia 10 de junho, fez notar.









Ver comentários