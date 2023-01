Má conselheira

O Questionário agora elaborado pelo Governo para ser submetido a quem seja convidado para o Governo é, simultaneamente algo com pouco ou nenhum sentido e, também algo que pode mudar o funcionamento do nosso sistema de Governo.



Recordo, para muitos que não se lembrarão, de que o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, quando me indigitou para as funções de primeiro-ministro, quis saber antecipadamente quem eram quatro ministros: o das finanças, o da defesa, o dos negócios estrangeiros e, julgo que também, o da justiça.









Ver comentários