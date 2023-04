O trânsito em Lisboa está cada vez mais insuportável. Hoje em dia, moro na Figueira da Foz, com uma qualidade de vida, também neste domínio, completamente diferente. Com isto, não estou a dizer mal da cidade onde nasci e quase sempre vivi. Mas são factos.



É difícil de compreender este aumento das filas de trânsito e de engarrafamentos e em diferentes horas do dia.









