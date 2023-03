Não é só em Portugal que o Centro-Direita tem dificuldade em aproveitar os insucessos da governação Socialista. Também em Espanha, onde o PSOE governa com uma coligação alargada, com Podemos e com outros partidos de base regional. As mais recentes sondagens dão o Partido Popular na frente, mas pouco mais de 30% e com os Socialistas a resistirem bem, com cerca de 27%.









