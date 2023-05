Mais de meio milhão de jovens saiu de Portugal na última década. Entretanto, o emprego qualificado reduziu-se no final do ano de 2022, como não acontecia desde 2011. Há menos 140,4 mil postos de trabalho com esse nível. E a explicação dada pelo INE é que se deve provavelmente à emigração jovem, com qualificações.









