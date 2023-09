O que se passa muitas vezes na política portuguesa não é muito diferente daquilo que se passou este fim de semana com o VAR no Estádio do F.C. Porto. Aí o árbitro teve de falar com o recurso ao telefone, sem recurso a imagem e resolveu desfazer uma decisão que tinha tomado. Sinceramente, tenho muitas vezes a idêntica sensação na política portuguesa, mas com verdade devemos admitir que se passa um pouco em todos os sistemas políticos.









