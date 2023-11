Todos temos pensado e sentido muito nestes dias em relação ao que se passa em Portugal. No que me respeita, dou comigo a pensar se, quando tinha 20 ou 30 anos, reagiria com a mesma tristeza que sinto hoje. Esta tristeza, não envolve nenhum tipo de juízo sobre o grau de culpa de quem está envolvido no processo que gerou todos estes acontecimentos.









