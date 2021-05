O mais recente livro publicado em Portugal do norte-americano Carl Zimmer, o ‘Um Planeta de Vírus’, deixa perceber que vivemos num mundo infestado de microrganismos. Destacam-se os vírus, uns inofensivos, outros mortíferos e capazes de parar o mundo, tal como aconteceu com o SARS-CoV- 2.Mas também é importante que se refira que nem todos os vírus nos deixam doentes. A Ciência estima que existam mais vírus no Planeta do ...