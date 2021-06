Em processo de acelerado desconfinamento, todos ao rubro em centros comerciais, praias e eventos de todas as naturezas, desportivos em particular, com os turistas ingleses e as romarias do "faça férias cá dentro" a aumentar.Mas, ao velho-novo normal juntou-se outro centro de interesse na capital: a marquise do Ronaldo, euforia de muitos mirones ali para os lados do Marquês de Pombal. É assim, trata-se de uma figura planetária.