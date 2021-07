Da Rússia, a vacina…

Por conceito, a Ciência é o caminho para a obtenção de novas verdades, necessariamente transitivas, nunca dogmáticas, apta a alterar as suas premissas sempre que necessário, segundo as realidades que forem constatadas por qualquer área do conhecimento. Também a Ciência de braço dado com a Tecnologia, deve trabalhar em prol das pessoas, independentemente da matriz ideológica dos seus criadores e sair cada vez mais dos centros de investigação e laboratórios, para que junto dos destinatários seja eficiente, e crie cultura científica de todos e para todos.Todavia, todo este processo, por mais democratizado que seja - e deve ser! -, sem nunca esquecer o necessário binómio de sucesso que junta os interesses do Estado com os da iniciativa privada, deve ser gerido com rigor e transferido para as pessoas de forma credível, assente num processo de comunicação independente, feito por comunicadores de ciência, fora dos jogos políticos, tantas vezes responsáveis pela desinformação. Nada como deixar trabalhar os responsáveis que mostram acerto nas decisões, honrar os protocolos pensados pela comunidade científica europeia pois, de outra forma, lá se vai perseguindo o objetivo da ‘imunidade de grupo’, mas continua a subsistir o vírus da estupidez, muito perigoso também.