Somos assim tão diferentes?

O mundo está louco", ou "já nada é como dantes", são expressões muito comuns, ouvidas por toda a parte, da mesa do café às reuniões familiares. As histórias (ou estórias…) que se ouvem, mais fidedignas ou mais rocambolescas, apontam os jovens, mas não só, como protagonistas de comportamentos esquisitos e fora do padrão socialmente válido.Também a maior velocidade em que tudo parece acontecer dá-nos uma estranha sensação de um mundo diferente onde já são poucas as certezas, convencidos que causas idênticas já não dão os mesmos efeitos. Bom. Até é justo que assim se avalie, pois, a realidade - ou o seu espelho mais ou menos distorcido - assim o determina.