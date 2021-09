Dentro da trivial normalidade, quer do ‘antes’ quer do ‘durante’ da pandemia vivida, esta semana viu concretizada a abertura de mais um ano letivo, já em formato presencial.Todos, sem exceção, a cumprirem as suas missões, dos alunos aos professores, das associações de pais aos sindicatos. Uns melhores, outros piores, contexto que em nada se diferencia de anos anteriores.