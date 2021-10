Vitória da abstenção

Aconteceu mais um ato eleitoral autárquico, a "grande festa da Democracia" e, como sempre, forças partidárias houve a rir, outras a chorar, ainda que no rescaldo unânimes a afirmar vitória, ou seja, taticamente, veem o copo meio cheio.Na verdade, e como já vem sendo habitual, o grande vencedor é ‘o partido da abstenção’, o que também motiva os lideres partidários a assinalarem o conhecido divórcio dos cidadãos com a política e a necessidade de se renovar a forma como é feito esse discurso, em particular junto das gerações mais novas.