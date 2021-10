Passadas as eleições autárquicas, as guerrilhas partidárias no PSD assumiram alguma relevância, mas face ao calendário, desde logo o Orçamento tomou protagonismo na agenda mediática dos partidos. Desdobraram-se as negociações e proliferaram os interlocutores!Também o Presidente da República fez a habitual ronda dos representantes partidários, alertando para a necessidade de consensos, procurando evitar crises políticas e as não menos indesejáveis eleições legislativas antecipadas.