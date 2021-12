Gouveia e Melo, um nome sobejamente conhecido neste momento, por cá e não só, conforme traduz o prémio atribuído, sinónimo do olhar estrangeiro e da perceção além-fronteiras.Depois de várias edições, que agraciaram políticos, empresários, artistas e desportistas, emerge o ex-coordenador da task force do processo de vacinação contra a Covid-19, destacado como "Personalidade do Ano" pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.