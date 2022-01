Esclarece o dicionário que a palavra ‘pré-campanha’ traduz um nome feminino que identifica o período antecedente e preparatório de uma campanha eleitoral. É uma espécie de teste às arruadas, aos debates e aos comícios, sem esquecer os cumprimentos aos eleitores, as caravanas que deambulam pelas feiras e certames de todas as naturezas, onde os megafones, as bandeiras e os panfletos encarregam-se de fazer o resto.