As Legislativas 2022 têm marcado o quotidiano noticioso. Na pré-campanha e na campanha – momentos cuja separação é cada vez mais impercetível! - sucedem-se os debates, os jantares e as sessões de esclarecimento, mas tantas vezes não fosse a identidade mediática dos candidatos, ou a bandeira do partido, cada vez seria mais difícil perceber a diferença entre a Esquerda e a Direita, tantas são as afirmações comuns que querem seduzir o voto.