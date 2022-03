Em bom rigor, apetece escrever sobre a pandemia, ou melhor, continuar a refletir sobre a hecatombe que se abateu sobre o mundo em 2020, agora uma rotina já instalada. Esse inimigo oculto, fruto do SARS-CoV-2, desafiou a comunidade científica que apesar de tudo reagiu num ápice e, apesar dos desencontros, foi identificando soluções com as máscaras, com a etiqueta respiratória, com a quarentena e, claro, com as vacinas.