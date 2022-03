A economia do terror

O conflito que opõe a Rússia à Ucrânia mostra o lado pior da guerra, o da luta armada que tenta impor a vontade do mais forte.Neste conflito, uma espécie de ‘copy paste’ de todos os outros, quase todos saem a perder, muito poucos - ainda que poderosos - saem a ganhar. Esses são os promotores da indústria de armamento, Senhores da Guerra que olham para os conflitos não como uma ameaça regional ou global, mas sim como uma oportunidade de fazerem florescer os seus negócios milionários, seja em que latitude for do globo.