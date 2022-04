Aquecido, a vapor, de formato tradicional, enrolado, para cachimbo, o consumo do tabaco é uma prática ancestral dos povos, e sempre usado com diferentes fins, desde o alimentar do vício, até à afirmação da maioridade ou estatuto social. Quando foi introduzido no mundo ocidental, era visto como ‘erva sagrada’ que podia curar qualquer tipo de doença, daí o uso e abuso, mas, na atualidade, é uma das grandes preocupações dos sistemas de saúde.









