Quer queiramos quer não, as máscaras vieram para ficar como acessório indispensável à nossa vida coletiva. Introduzidas de forma maciça com a Covid-19, a multiplicação das situações de risco derivadas de outros vírus recomenda a sua manutenção.



Por exemplo, se a comunidade científica está atenta à denominada ‘Varíola dos Macacos’ e a outros vírus e bactérias que espreitam a sua oportunidade para fazer mossa, surgem agora vestígios do vírus da poliomielite nos esgotos de Londres.









