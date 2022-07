Com a nova retoma da atividade turística pós-pandemia, surgem velhos problemas. Entre muitos, destacam-se os furtos e a atividade dos carteiristas, particularmente nas grandes cidades.



Recentemente, em Itália, concretamente em Nápoles, através de um responsável do turismo - preocupado com a escalada de assaltos - surge a ideia peregrina dos hotéis fornecerem aos hóspedes que usam relógios caros, alternativas em plástico barato, assegurando que os verdadeiros, e que valem milhares, ficam bem guardados enquanto visitam a cidade…











