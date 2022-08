Tapar o sol com a consola

Habitualmente diaboliza-se a excessiva utilização dos videojogos, em particular nos mais jovens e na formação da sua personalidade. Horas passadas em frente ao ecrã, jogos violentos ou muita adrenalina, diz-se serem fatores de risco que muitos pretendem combater.



Recentemente, e contrariando estudos anteriores (parece que vão alternando…), cientistas da Universidade de Oxford concluíram que essa "dependência", afinal, não tem impacto significativo no bem-estar desses utilizadores (abaixo de 10 horas por dia), conclusão do estudo que monitorizou 40 mil jovens, durante mês e meio, recentemente publicado na revista da "Royal Society".









