A enorme indústria que dá pelo nome de futebol profissional, o de homens, mas também cada vez mais de mulheres, entra em nossas casas como um grande espetáculo à escala planetária. Porém, as equipas de arbitragem, dirigentes desportivos e empresários do setor competem demasiadas vezes no protagonismo que devia ser das equipas em campo.









