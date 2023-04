Desde sempre se procuraram elixires da juventude, bem como fórmulas mágicas que permitissem alcançar a eternidade. No momento em que a tecnologia tem um estatuto praticamente omnipresente nas nossas vidas, não é de estranhar que o assunto esteja em acelerada equação. Vem agora o cientista Ray Kurzweil afirmar que os humanos podem atingir a imortalidade em 2030 - abordagem que já tinha feito no livro ‘The Singularity Is Near’, publicado em 2005.









