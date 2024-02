Há mar e mar?!

Portugal tradicional, país de sol e mar, é conhecido como um “recanto à beira-mar plantado”, com clima ameno, apto a fazer as delícias de quem gosta de praia, em formato de banho ou atividades aquáticas. Pelas características mencionadas, a par da arte de bem receber, deveriam estar reunidas as condições para que as praias, sem esquecer as fluviais, pudessem ocupar todo o ano nadadores-salvadores profissionais, que também poderiam desempenhar funções de proteção da natureza, mas com a primordial missão de evitarem mortes.









Ver comentários