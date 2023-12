Os portugueses estão preocupados com os resultados obtidos pelos seus alunos submetidos a provas de aferição internacionais, através do conhecido Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Estes estudantes, na faixa etária dos 15 anos, demonstraram graus de dificuldade elevados me- diante exercícios básicos de matemática, ou mesmo de leitura e na compreensão de textos.









