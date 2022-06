É bola, Machupo ou Tifo Preto, H5N1, Hantavírus, Febre da Crimeia-Congo, de Lassa, Amarela, Doença da Floresta Kyasanur, Dengue, Zyka, estão associados aos vírus mais mortais do mundo, comprovadamente transmitidos aos humanos pelo reino animal. Milhões de mortos, em particular nos continentes mais pobres, fazem soar alarmes, mostrando que o novo ‘contrato social’ decorrente dos enormes avanços tecnológicos pode não ser suficiente para encarar o futuro da saúde pública com tranquilidade.









