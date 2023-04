A ordem do dia está marcada pela Inteligência Artificial, presente em quase todas as áreas das nossas vidas. 2023 parece ser o ano da sua triunfal afirmação, com visibilidade, pois de forma invisível já cá anda há décadas, e muitas são as novidades a caminho.



O clique para o grande público deu-se com o ChatGPT e nada parece que vá ser como antes, aumentando-se esta espécie de vassalagem tecnológica, onde a singularidade do fator humano se torna cada vez mais difícil de destrinçar do tentacular controlo da tecnologia.









