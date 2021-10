Não parecendo, mas ainda é a propósito do último ato eleitoral autárquico. Ou seja, mesmo os mais moderados reconhecem que o futebol é o tema mais importante dos temas menos importantes.Na passada semana realizaram-se as eleições de um dos clubes com maior notoriedade a nível nacional, o SLB, e tratando-se de um clube eclético com inúmeras modalidades, o certo é que é o denominado “desporto-rei”, o futebol, que mobiliza paixões e mostra todas as emoções.