T antas são as vezes que as decisões políticas são incongru- entes e demonstram total afastamento da eficiência social. Numa época em que se pretendem combater as assimetrias do desenvolvimento entre o litoral e o interior, a autarquia da Guarda comunica não ter condições para este ano realizar a Feira Ibérica de Turismo, pois representa um investimento superior a 1 milhão de euros.









Ver comentários