Ano após ano as autarquias desdobram-se em esforços para uma bem-sucedida época balnear. 2022 não foi exceção. Vários municípios conseguiram para as suas praias, por exemplo, o estatuto de ‘zero poluição’, atribuído pela Associação Zero. As terras algarvias ocupam o 1º lugar do pódio com 58 praias de um total de 643, assinalando-se um crescimento comparado com anos anteriores.