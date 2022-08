O mês de agosto é, na voz do povo, uma espécie de “buraco negro” onde quase nada acontece, fruto do generalizado período de férias dos portugueses. Com exceção das atividades turísticas, dos hospitais, transportes etc., pois a lista é mais longa do que o que possa parecer. Mas enfim, aceitemos que é época de lazer.









Ver comentários