Certificados aos molhos?!

O Certificado Digital Covid é um verdadeiro passaporte para a nova normalidade. É uma carta de alforria para proprietários, clientes e agentes de fiscalização das mais diferentes estruturas públicas e privadas, nos museus, na restauração, nos festivais, nos aeroportos e por aí adiante.Acredita-se que, desta forma, podem ser ultrapassadas as barreiras do vírus, transformar a pandemia em qualquer coisa de endémico com a qual tem de se saber conviver, certificando aqueles que estão a salvo, empurrando ao mesmo tempo os negacionistas para terra de ninguém, e pode também estimular os seus portadores a uma conduta psicológica mais consentânea com as boas práticas de higiene necessárias.