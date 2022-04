Docentes podem ser muitos, professores, só alguns. Pode parecer um mero jogo de palavras, mas não o é. Tudo isto porque muito do que se transmite na Academia é oriundo dos séculos passados, transmitido por docentes do séc. XX, assimilado por alunos formatados pelos padrões tecnológicos do séc. XXI. Esta reflexão foi inspirada pela EDULOG, iniciativa da Fundação Belmiro de Azevedo, onde as assimetrias encontradas são muitas.









