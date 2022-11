Tal como previsto, a 22ª edição do Mundial de Futebol está a acontecer no Catar. Todos o sabemos desde 2 de dezembro de 2010, quando foi anunciado pelo então Presidente da FIFA, Joseph Blatter.



Processo envolto em polémicas, corrupção, pessoas condenadas, mas ainda assim elegeu-se o Catar para receber um dos maiores eventos desportivos do mundo, porventura só superado em dimensão pelos Jogos Olímpicos.









Ver comentários