Diz-me como te vestes

Por todo o lado, e para lá da COP26, o combate às mudanças climáticas está na ordem do dia, o plástico e os combustíveis fósseis unanimemente considerados os inimigos públicos.Cresce a consciência da opinião pública, multiplicam-se os protestos, as afirmações da classe política parecem sérias, salientando as certezas da comunidade científica. Estamos assim diante um mundo em crescente degradação, onde as gerações mais novas olham com enorme incerteza para o aquecimento global. Mesmo organizações de reputado conhecimento como as Nações Unidas, através dos indicadores dos "objetivos do desenvolvimento sustentável" mostram que nada será igual. Todavia, as exceções continuam a existir e proliferam como se nada disto fosse uma evidência, como se a gestão ambiental fosse uma responsabilidade só de alguns. Por exemplo, a indústria do vestuário consome mais energia do que a aviação e o transporte marítimo juntos, e é responsável por 10% das emissões globais de carbono.A reciclagem do uso impõe-se e, as tecnologias, além de utilizadas no fabrico, têm de ser "ecorresponsavéis" pelo controlo dos desperdícios, e os consumidores pela contenção no consumo. Toca a todos, só assim poderá surtir efeito.