Nada que não fosse esperado, a reação da FENPROF aos rankings das escolas. Diz a estrutura sindical que estes indicadores promovem “valores antieducativos e uma competição pouco saudável”, desta vez em extraordinária concordância com o Ministro da Educação, que cataloga a iniciativa como uma “operação comercial”, como se as Escolas privadas não promovessem uma forte ação social aos muitos estudantes carenciados que as frequentam.









