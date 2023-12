A OCDE publicou o relatório sobre a empregabilidade – o ‘OCDE Emprego Outlook 2023’. Dos diferentes dados, percebe-se que os avanços tecnológicos, nomeadamente os relacionados com a ‘inteligência artificial’, preocupam os trabalhadores portugueses. Três em cada cinco estão apreensivos com a possibilidade de perderem os seus postos de trabalho na próxima década, a par de outros que receiam perder salário com a crescente robotização das diversas profissões.









