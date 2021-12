Falta outra vacina

O mundo tem soluções para problemas que ainda não existem e tem problemas para os quais não se conhecem soluções. A americana Jayne Rivera manifestamente está nesta última galeria. Não está em causa o direito à liberdade de expressão de cada um, mas há convicções ou ideais, no mínimo, questionáveis. Esta influencer de moda encontrou mais uns minutos de fama, ainda que no seu pior, ao partilhar no Instagram uma produção fotográfica feita num local verdadeiramente inesperado, ao posar de forma sensual diante do caixão do seu pai, durante o velório que decorreu em Miami…