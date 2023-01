Na Bélgica, até 10 de janeiro, estão abertas as candidaturas via email para o recrutamento de responsável ‘técnic@’ da seleção de futebol, sem restrições de nenhuma natureza, nem sequer de género. Claro que é fundamental ter CV altamente qualificado na matéria dessa verdadeira indústria que dá pelo nome de futebol, fora e dentro das quatro linhas, com competências que vão muito para além da técnica de jogo.









Ver comentários