Em contagem decrescente para as eleições autárquicas, a comunicação política assume particular destaque. Multiplicam-se as mensagens das máquinas partidárias e das coligações, assim como a comunicação direta promovida pelos candidatos nas plataformas digitais. Se quanto ao mérito das propostas não cabe aqui fazer qualquer avaliação, quanto à forma de comunicar a coisa já é bem diferente.