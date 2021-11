Melhor em português

Na passada semana, malgrado as greves de transportes ocorridas na Grande Lisboa, realizou-se na capital mais uma edição da Web Summit, que trouxe ao País a centralidade da inovação tecnológica e pôs ao rubro toda a dimensão do emprego científico. O evento, este ano já diferente, visitado por milhares de pessoas e até com honras do Presidente da República na sessão de encerramento, apesar dos sistemas de tradução em vários idiomas incluindo o português, fez com que tudo se passasse em língua inglesa, mostrando mais uma vez a força desse “novo latim” onde todos tiveram de se expressar, independentemente dos muitos outros idiomas de grande expressão e do número de milhões de falantes de cada um.