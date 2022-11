Disse o Papa Francisco que as mulheres que assumem cargos no Vaticano conseguem fazer melhor gestão do que os homens. Enaltece-se esse reconhecimento do Sumo Pontífice, ainda que não tenha de ser necessariamente uma regra. A gestão será sempre melhor quando executada por mulheres ou homens que tenham para tal competências técnicas e relacionais.









